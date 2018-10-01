Петар Занев: "Очень сильно переживал за сборную России на ЧМ-2018"

Защитник "Енисея" Петар Занев рассказал о совместной работе с главным тренером сборной России​ Станиславом Черчесовым. Болгарин играл под руководством специалиста в "Амкаре".

– Черчесов хороший тренер и специалист, сильный психолог, – цитирует официальный сайт "Енисея" Занева. – Мне было приятно с ним работать, он очень многому научил меня. Вспомню один случай, на тренировке мы отрабатывали схему в четыре защитника. Помощник тренера Мирослав Юрьевич Ромашенко говорил мне, чтобы я сужал линию, а я не делал этого. И на одно из замечаний что-то ответил ему и Станислав Саламович разозлился. После тренировки Черчесов позвал меня к себе в комнату задал мне вопрос: "Знаешь, что самое плохое в футболисте?". Наступила тишина, я осознал свою вину, не мог сидеть на месте и смотрел в пол, взгляд Станислава Саламовича был огненным. Через некоторое время я ответил: "Не знаю". Тогда Черчесов сказал: "Плохо, когда футболист думает, что он тренер". Конечно, тогда я сделал выводы и в дальнейшем уже молчал в таких ситуациях.

– До старта ЧМ-2018 в России вы думали о том, что наша сборная во главе с Черчесовым сможет так далеко зайти?

– Я очень сильно переживал за сборную России, хотел, чтобы она прошла дальше. Можно сказать, это моя вторая сборная, потому что уже шесть лет играю здесь. Я же все-таки футболист, который играет в российском чемпионате. Был уверен, что Черчесов правильно настроит команду. Так и получилось, чему очень сильно рад!