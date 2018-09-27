17:24 | Футбол — Сборная России

Первый канал покажет матчи сборной России со Швецией и Турцией

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Матчи сборной России в Лиге наций против Швеции и Турции в прямом эфире покажет Первый канал, сообщает ТАСС со ссылкой на генпродюсера канала Александра Файфмана. Со Швецией Россия сыграет 11 октября в Калининграде, с Турцией - три дня спустя в Сочи.

- Первый канал покажет оба предстоящих матча сборной России в прямом эфире. Комментаторы на эти игры будут назначены позднее в рабочем порядке, - заявил Файфман.

На старте Лиги наций Россия победила Турцию на выезде со счетом 2:1.

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