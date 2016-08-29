Первый канал покажет матч Турция - Россия с 15-минутной задержкой

Сборная России под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова проведет два товарищеских матча - со сборными Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября). Оба матча покажет Первый канал. Игра сборных Турции и России, которая стартует в 21:15 по московскому времени, будет показана на телеканале с 15-минутной задержкой, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала.
Встреча Россия - Гана, которая состоится 6 сентября в Москве на стадионе "Локомотив", будет показана в прямом эфире.
А380726
Все что кажут на Первом, да еще под пьяный бубнеж Гусева, 100%-е поражение. А уж с задержкой трансляции только ущербный смотреть станет :(
23:49
Jackky1
нафиг вообще тогда эфиры хватать...
23:49
баламошка
Возвращение в былое. Скоро после смерти каждого олигарха будем балет смотреть.
23:48
drony4
хахахаха тренды МАТЧТВ теперь на 1м
23:47
edgar84
1 канал и показ с задержками, а то и в записи после полуночи - новость с двадцатилетним душком))
23:29