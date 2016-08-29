23:18 | ФУТБОЛ — Сборная России

Первый канал покажет матч Турция - Россия с 15-минутной задержкой

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Сборная России под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова проведет два товарищеских матча - со сборными Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября). Оба матча покажет Первый канал. Игра сборных Турции и России, которая стартует в 21:15 по московскому времени, будет показана на телеканале с 15-минутной задержкой, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала.

Встреча Россия - Гана, которая состоится 6 сентября в Москве на стадионе "Локомотив", будет показана в прямом эфире.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3575220

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КОММЕНТАРИИ (5)
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А380726

Все что кажут на Первом, да еще под пьяный бубнеж Гусева, 100%-е поражение. А уж с задержкой трансляции только ущербный смотреть станет :(

23:49

Jackky1

нафиг вообще тогда эфиры хватать...

23:49

баламошка

Возвращение в былое. Скоро после смерти каждого олигарха будем балет смотреть.

23:48

drony4

хахахаха тренды МАТЧТВ теперь на 1м

23:47

edgar84

1 канал и показ с задержками, а то и в записи после полуночи - новость с двадцатилетним душком))

23:29

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