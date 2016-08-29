Первый канал покажет матч Турция - Россия с 15-минутной задержкой

Сборная России под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова проведет два товарищеских матча - со сборными Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября). Оба матча покажет Первый канал. Игра сборных Турции и России, которая стартует в 21:15 по московскому времени, будет показана на телеканале с 15-минутной задержкой, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала.

Встреча Россия - Гана, которая состоится 6 сентября в Москве на стадионе "Локомотив", будет показана в прямом эфире.