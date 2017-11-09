Первый канал покажет матч Россия — Испания

Как стало известно "СЭ", товарищеский матч между сборными России и Испании будет показан в прямом эфире Первого канала. Встреча состоится на стадионе "Санкт-Петербург" 14 ноября и начнется в 21.45 по московскому времени.

Также Первый канал в прямом эфире покажет матч России и Аргентины (начало трансляции – в 15.00). Игру можно будет посмотреть и на канале "Матч! Футбол 1" (трансляция начнется в 15.55). Встреча пройдет 11 ноября на стадионе "Лужники" и начнется в 16.00 по московскому времени.

Напомним, сборная России в понедельник начала тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским играм с аргентинцами и испанцами.

Россия – Аргентина: как готовятся сборные. LIVE!