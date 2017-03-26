11:40 | ФУТБОЛ — Сборная России

Перед вылетом в Сочи сборная России работает в полном составе

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Сборная России начала тренировку на поле академии "Краснодара" в преддверии товарищеского матча с Бельгией, передает из кубанской столицы корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Занятие проходит в дождь, поле укатывают специальными катками.

Сборная работает в полном составе, включая голкипера Игоря Акинфеева, пропустившего вчерашнюю тренировку. В общей группе, как и вчера, работают и Денис Глушаков с Аланом Дзагоевым, которые не приняли участия в игре с Кот-д'Ивуаром (0:2) 24 марта. 

После тренировки сборная вылетит в Сочи, где 28 марта состоится матч с Бельгией.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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футбол_2018

Вот уж работники.................

13:12

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