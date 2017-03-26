Перед вылетом в Сочи сборная России работает в полном составе

Сборная России начала тренировку на поле академии "Краснодара" в преддверии товарищеского матча с Бельгией, передает из кубанской столицы корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Занятие проходит в дождь, поле укатывают специальными катками.

Сборная работает в полном составе, включая голкипера Игоря Акинфеева, пропустившего вчерашнюю тренировку. В общей группе, как и вчера, работают и Денис Глушаков с Аланом Дзагоевым, которые не приняли участия в игре с Кот-д'Ивуаром (0:2) 24 марта.

После тренировки сборная вылетит в Сочи, где 28 марта состоится матч с Бельгией.