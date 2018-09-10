Павел Могилевец: "Мы не воспринимали матч с Турцией как контрольный"

Полузащитник сборной России Павел Могилевец - о матче со сборной Турции (2:1) в Лиге наций.

-Тренерский штаб поручил мне оказывать помощь обороне, встречать нижнего опорника и стараться помогать в прессинге. Главным было сохранить полученный результат. В начале матча было довольно неожиданно слышать шум трибун, потому что до этого в Турции я никогда не играл. Это круто было – фантастическая атмосфера. Приятно играть в такой обстановке, - цитируют футболиста "Известия". - С первого дня сборов тренерский штаб начал настраивать нас на этот матч как на официальный. Поэтому мы готовились к игре максимально серьезно. И точно не воспринимали ее как контрольную. Может, до сбора у кого-то и были другие ощущения, но еще в ходе тренировок все уже четко понимали важность матча с Турцией со спортивной точки зрения.

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