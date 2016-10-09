Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев поддержал сборную России в матче с Коста-Рикой. Игра пройдет на новой арене "Краснодара" и начнется в 16:00 по московскому времени. Сам футболист восстанавливается от травмы.

Травму Мамаев получил в матче с "Ростовом" 18 сентября и, по прогнозам врачей, пропустит месяц.

"Россия, вперед!" – написал Мамаев в своем Instagram.

Стартовый состав сборной России: Джанаев – Смольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, – Зобнин, Газинский, Шатов - Самедов, Ерохин, Дзюба.

Трансляция матча Россия - Коста-Рика