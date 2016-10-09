15:29 | ФУТБОЛ — Сборная России

Павел Мамаев поддержал сборную России

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев поддержал сборную России в матче с Коста-Рикой. Игра пройдет на новой арене "Краснодара" и начнется в 16:00 по московскому времени. Сам футболист восстанавливается от травмы.

Травму Мамаев получил в матче с "Ростовом" 18 сентября и, по прогнозам врачей, пропустит месяц.

"Россия, вперед!" – написал Мамаев в своем Instagram.

Стартовый состав сборной России: Джанаев – Смольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, – Зобнин, Газинский, Шатов - Самедов, Ерохин, Дзюба.

Трансляция матча Россия - Коста-Рика

 

Россия вперёд!!!

Фото опубликовано Pavel Mamaev (@mamaev17) Окт 9 2016 в 5:11 PDT

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Результативной ничьей
21.1%
Победой Коста-Рики
21.4%
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