Павел Колобков: "Видимо, чемпионат мира добавил нового дыхания сборной России"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил радость по поводу победы сборной России над Чехией (5:1) в товарищеском матче. Ранее в рамках Лиги наций россияне на выезде победили Турцию (2:1).

– Честно говоря, я сам очень обрадовался, вчера в ночь смотрел, как играла команда, какие голы забивали, – цитирует РИА Новости Колобкова. – Видимо, чемпионат мира добавил нового дыхания команде, играли настолько с удовольствием. Ребята получают удовольствие от самой игры, и мы получаем. Конечно, без поражений невозможно обойтись, но если будут играть с такой же самоотдачей, уверен, что у футбола хорошее будущее. Главное – самоотдача.