21:04 | Футбол — Сборная России

Павел Колобков: "Игроки сборной России заслужили звания ЗМС"


Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что игроки сборной России по футболу заслужили звания заслуженных мастеров спорта.

 
Суббота. Москва. Сборная России перед приемом в Министерстве спорта.Мастера спорта. Заслуженные?

Футболисты были награждены за выход в четвертьфинал 1/4 финала чемпионата мира-2018.

- Резонанс, который возник - это просто личное мнение людей, - цитирует "РИА Новости" Колобкова. - ЗМС – это почетное звание, которое присваивают за заслуги перед страной, перед всеми нами. Ребята проявили себя в высшей степени профессионально, ребята молодцы. Вывести единомоментно на улицы миллионы людей, доставить им столько радости и счастья, даже тем, кто не особо раньше футболом интересовался.

Ребята это заслужили, я благодарен им всем, даже тем, кто сидел на скамейке - они были командой. А индивидуальные мнения людей я обсуждать не хочу.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180822/1140734997.html

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