20:58 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Панченко – первый представитель первого дивизиона в сборной с 1998 года

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Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко стал первым за 18 лет футболистом, выступающим во втором по рангу российском дивизионе, вышедшим на поле в составе сборной России. В контрольном матче против Катара (1:2) Панченко на 81-й минуте заменил Дмитрия Комбарова. В ноябре 1998 года защитник тульского "Арсенала" Рамиз Мамедов появился на поле в матче против бразильцев, проигранном 1:5. (Кирилл БУРДАКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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mk511

Я помню те времена,не к чему хорошему они не приведут,да не тренер Черчесов для сборной.

21:19 10 ноября

dina

За 10 минут матча сыграл лучше всего матча Кокорина

21:09 10 ноября

ЗлобныйЖиртрест

Какая сборная, такие и представители

21:05 10 ноября

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Материалы других СМИ