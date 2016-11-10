Панченко – первый представитель первого дивизиона в сборной с 1998 года

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко стал первым за 18 лет футболистом, выступающим во втором по рангу российском дивизионе, вышедшим на поле в составе сборной России. В контрольном матче против Катара (1:2) Панченко на 81-й минуте заменил Дмитрия Комбарова. В ноябре 1998 года защитник тульского "Арсенала" Рамиз Мамедов появился на поле в матче против бразильцев, проигранном 1:5. (Кирилл БУРДАКОВ)