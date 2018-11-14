Отдельных секторов для болельщиков сборной России на матче с Германией не будет

Специально выделенных секторов для активных болельщиков сборной России на товарищеском матче с командой Германии в Лейпциге не будет. Об этом сообщил глава клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов.

Встреча состоится 15 ноября на "Ред Булл Арене" и начнется в 22.45 по московскому времени. Ранее президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель сообщил, что на предстоящий матч реализовано более 30 тысяч билетов.

- Информации о точном количестве болельщиков нет и не может быть, - цитирует ТАСС Латыпова. - В последние годы замечена тенденция, что на матчи футбольной и хоккейной сборных России в Германии стало ходить очень много россиян, которые проживают в Германии. Я уверен, что поддержка будет значительная, но она будет в основном за счет проживающих в Германии, на выезд едет мало народу. Насколько я знаю, фанатского сектора не будет, те, кто приобретал билеты, покупали их в обычном порядке.