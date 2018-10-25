"Осознал, что я рекордсмен чемпионатов мира, только когда завершил карьеру". Саленко - 49

Бывшему нападающему сборных России и Украины Олегу Саленко исполняется 49 лет.

Саленко - рекордсмен чемпионатов мира по числу забитых голов в одном матче – 5, в ворота сборной Камеруна в 1994 году. Он также был признан лучшим бомбардиром турнира того года. Про свой рекорд отозвался скромно, рассказав, что осознал это только после окончания карьеры.

- Рекорд вовсю обсуждала пресса, а нам было не до этого. То, что я рекордсмен чемпионатов мира, полностью осознал, только когда завершил карьеру, - сказал Саленко.

За свою карьеру форвард выступал за "Зенит", киевское "Динамо", "Логроньес", "Валенсия", "Рейнджерс", "Истанбулспор", "Кордову" и "Погонь".

Саленко становился чемпионом СССР обладателем Кубка СССР в составе "Динамо", а также был чемпионом Шотландии, выступая за "Рейнджерс".

Также он вошел в историю как первый главный тренер сборной Украины по пляжному футболу.