Оскар Рамирес: "Россия похожа на США"

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес считает матч против России важным с точки зрения подготовки к играм отборочного турнира ЧМ-2018. Он подчеркнул, что ему нравится российская сборная, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Очень важный для нас матч будет в воскресенье, Россия – страна, которая принимает чемпионат мира. Думаю, у нас было достаточно времени и для подготовки к нему, и для того, чтобы придумать кое-что для ноябрьских отборочных игр.

– А чему вы уделяете больше внимания?

– Давайте двигаться спокойно и планомерно. Сейчас мы думаем о России, потому что это важный матч с точки зрения работы над ошибками. Команда чем-то похожа на США – по тому особенно, как выходит из обороны в атаку. Мне нравится российская команда. Хорошо, что у нас есть возможность сыграть с ней.