Оскар Рамирес: "Кейлор Навас сказал, что будет счастлив сыграть против России с первых минут"

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес на пресс-конференции перед контрольным матчем против сборной России сообщил, что его подопечные допускают ошибки, над которыми необходимо работать, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Специалист отметил, что вратарь сборной Кейлор Навас изъявил желание выйти в стартовом составе в предстоящей встрече.



– Конечно, у нас есть ошибки, которые мы должны исправить, – заявил Рамирес. – Матч со сборной России для нас очень важен, так как мы играем против хозяйки предстоящего чемпионата мира. У нас было время, чтобы подготовиться.



– Как вы думаете, что важнее – сфокусироваться на матче против сборной России или на предстоящих отборочных встречах?



– Этот матч – хорошая возможность поработать над ошибками, мы изучили соперника и знаем, как он играет. Переход из обороны в атаку они осуществляют очень быстро. Также эта будет хорошей проверкой перед встречей с США.



– Эта игра для вас будет какой-то особенной проверкой, чтобы посмотреть всех игроков в действии?



– Это важный матч для каждого из нас. Любой игрок может выделиться на поле, я дам эту возможность им, чтобы они могли показать себя и занять место в основном составе. Также этот матч поможет подготовиться нам к лиге КОНКАКАФ, которая будет в дальнейшем.



– Кейлор Навас полгода лечил травму. Что думаете о его состоянии сейчас?



– Он вызван в нашу сборную, восстановился. Я думаю, он наберет еще свой ритм. Вызов в сборную может послужить ему дополнительной мотивацией. Я разговаривал с ним до этого, он сказал, что был бы счастлив занять место в основном составе.