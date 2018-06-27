Осенние матчи сборной России: в Ростове-на-Дону, Калининграде и Сочи

Определены места проведения трех домашних матчей сборной России осенью 2018 года, информирует официальный сайт РФС.

10 сентября россияне проведут контрольный матч со сборной Чехии на стадионе "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону, начало в 19.00.

В октябре национальной команде предстоят две домашние игры в рамках Лиги наций УЕФА. 11 октября в Калининграде – со Швецией ("Стадион Калининград", начало в 21.45) и 14 октября в Сочи – с Турцией (стадион "Фишт", начало в 19.00).

Напомним, что 7 сентября у сборной России в Трабзоне запланирован выездной поединок Лиги наций с Турцией, 15 ноября в Лейпциге контрольный матч с Германией и 20 ноября – также встреча Лиги наций со Швецией в Сольне.