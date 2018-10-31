Орал ли Черчесов матом в раздевалке сборной? Ответ Акинфеева

Бывший вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLive рассказал, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов в перерывах матчей домашнего чемпионата мира походил к разбору ошибок спокойно. Голкипер отметил, что не только он оказывал поддержку тренеру.

- Что Черчесов говорил в раздевалке во время чемпионата мира? Матом орал?

- Нет. Саламыч – очень демократичный человек. С виду кажется, тиран какой-то. Все думают, что он за нами с дубиной бегает, бьет всех, в таком духе… Но это не так.

О тех ошибках, которые были, он говорил спокойно, с холодной головой. Не было никаких криков. Ну, смысл на 30-летнего орать? От этого ничего не изменится. Поверьте.

Если ты плохо сыграл первый тайм, или какой-то момент, то в следующем таком же моменте, если на тебя наорут, ты лучше не сыграешь. Наоборот, надо успокоить команду – эмоциональный фон будет немножко выше, и сама игра будет складываться немного по-другому. Здесь Саламыч полностью руководил процессом. Наверное, честь и хвала ему, потому что не каждый так может.

- Вы подбадривали его? Говорили: "Все будет нормально!"?

- Конечно, не только я. Мы все общались – Артем Дзюба, я, Саша Самедов, Юра Жирков… Старперы, можно так сказать. Практически все и закончили после чемпионата мира. Был хороший диалог. Мы сразу, с первых дней поняли, чего мы хотим.

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