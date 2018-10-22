"Он мужик с яйцами". Что Федун говорил о Черчесове

Владелец "Спартака" Леонид Федун по ходу ЧМ-2018 в интервью "СЭ" высказывался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесова. Напоминаем, что он говорил.

После матча с Египтом

– О фигуре главного тренера говорят сейчас: "Ты просто космос, Стас". Разделяете эту точку зрения? - вопрос после матча с Египтом.

– Нет, не разделяю. Потому что у нас сперва только ленивый не поливал его грязью, а теперь пытаются засыпать лепестками роз. Станислав очень хороший качественный тренер, знаю его по совместной работе и был очень рад, что его назначили, в том числе были и мои рекомендации по этому поводу. Но давайте подождем еще, впереди игра с Уругваем, и самое главное, мы выходим на кого-то из пары Испания - Португалия. Вот после этого все и будет понятно. Для меня реальный успех сборной – если мы на чемпионате мира сыграем не четыре, а пять матчей. Четыре же – это оценка удовлетворительно. А пять – хорошо или даже отлично.

После матча с Хорватией.

– Контракт Черчесова с РФС завершается. Ваше слово весомо, что скажете по поводу продления?

– У меня лично нет сомнений в том, что он получит новое соглашение. Если вдруг случится иначе, то это станет каким-то грандиозным сюрпризом, несправедливостью по отношению к команде и самому Черчесову.

Да, это сложный человек, но он, прошу прощения, мужик с яйцами, и способен доказать, что прав, даже если не прав.



Черчесов в "Спартаке": как это было. Как это будет