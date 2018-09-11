Ольга Голодец: "Черчесову удалось поймать эмоциональный нерв, сборная всегда настроена на победу"

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец отметила азарт игроков сборной России при главном тренере Станиславе Черчесове. Накануне, 10 сентября, национальная команда в Ростове-на-Дону в товарищеском матче разгромила Чехию (5:1), до этого она в Лиге наций переиграла Турцию (2:1).

– Я встречалась со сборной, встречалась с Черчесовым перед новым турниром, ему исполнилось 55 лет, мы его дружно поздравляли, – цитирует ТАСС Голодец. – Эта сборная России – команда азартная, озорная, все ребята рвутся в бой. Мне кажется, Черчесову удалось поймать эмоциональный нерв и в команде очень хорошая атмосфера. Ребята настроены на победы во всех матчах, но главное – у них очень профессиональное отношение к тренировкам.

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