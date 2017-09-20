Олег Шатов: "Половина игроков сборной России увлекается Counter-Strike"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов признался, что увлекается компьютерной игрой Counter-Strike. Причем, по его словам, это увлечение многих игроков сборной России.

– Свободное время у меня есть, когда все дети ложатся спать, – приводит официальный Инстаграм "Зенита" слова Шатова. – Появляется лишний часок, я провожу его за компьютером. Но много времени на это не трачу, не фанатею. Но в Counter-Strike я достаточно неплох. Не хотелось бы, конечно, всех сдавать, но я знаю очень многих футболистов, которые играют в эту игру. В премьер-лиге половина состава сборной России, наверное. Это интересная игра пять на пять, командная. Ты можешь собрать команду друзей, позвать, например, Алана Дзагоева, Георгия Щенникова, Александра Кокорина и дружно провести время вместе.