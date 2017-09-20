Олег Шатов: "Половина игроков сборной России увлекается Counter-Strike"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов признался, что увлекается компьютерной игрой Counter-Strike. Причем, по его словам, это увлечение многих игроков сборной России.
– Свободное время у меня есть, когда все дети ложатся спать, – приводит официальный Инстаграм "Зенита" слова Шатова. – Появляется лишний часок, я провожу его за компьютером. Но много времени на это не трачу, не фанатею. Но в Counter-Strike я достаточно неплох. Не хотелось бы, конечно, всех сдавать, но я знаю очень многих футболистов, которые играют в эту игру. В премьер-лиге половина состава сборной России, наверное. Это интересная игра пять на пять, командная. Ты можешь собрать команду друзей, позвать, например, Алана Дзагоева, Георгия Щенникова, Александра Кокорина и дружно провести время вместе.
aloveku
то-то они на поле кемперят и выжидают, шкерятся и смотрят ))
16:14
П_о_в_а_р
marksan Не тем они увлекаются! Детский сад, однако, когда об этом пишет здоровый мужик-футболист! Раньше сборники другим увлекались и оставались мужиками! ------------------------------- Согласен. Водка вкусней контры.
16:07
SS-1525-Sergey
Пусть в игрушки играют, чем по кальянным, как прежние бегают!
15:57
rustard
я хренею с вас. Как будто все остальные " мужики" придя домой с работы начинают гнуть трубы или таскать бетонные плиты вверх и вниз. На диване сидеть и 1 канал смотреть или просиживать штаны у компа и кукарекать на спортивном сайте - это конечно проявление мужества. Браво!
15:53
Разбанен досрочно
тогда ясно откуда такие успехи. надо солдафону осваивать новые технологии. рубиться в тетрис.
15:47
Непорочный как ТИ
игруны приставочные и ксшные, что угодно только не тренировки...полная моральная убогость
15:46
ЗлобныйЖиртрест
А, ну понятно тогда, почему мы ТАКОЕ видим на поле. Поиграйте уже в футбол.
15:34
Gordon
Это многое объясняет :)
15:32
14BrGRU
потому что дети еще, им можно.
15:31
marksan
Не могу себе представить Васю Березуцкого или Игоря Акинфеева за подобным времяпровождением! Шатов наверно холостой?
15:30
marksan
spetrov___ Привет! Увлечение футболом? Эта сейчас их работа! Основная и на всю жизнь! Другую они не потянут. А они в игрушки играют...
15:28
marksan
Не тем они увлекаются! Детский сад, однако, когда об этом пишет здоровый мужик-футболист! Раньше сборники другим увлекались и оставались мужиками!
15:26
spetrov
Вам бы еще футболом увлечься, парни. :)
15:20