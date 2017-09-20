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15:04 | Футбол — Сборная России

Олег Шатов: "Половина игроков сборной России увлекается Counter-Strike"

Олег ШАТОВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Олег ШАТОВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Полузащитник "Зенита" Олег Шатов признался, что увлекается компьютерной игрой Counter-Strike. Причем, по его словам, это увлечение многих игроков сборной России.

– Свободное время у меня есть, когда все дети ложатся спать, – приводит официальный Инстаграм "Зенита" слова Шатова. – Появляется лишний часок, я провожу его за компьютером. Но много времени на это не трачу, не фанатею. Но в Counter-Strike я достаточно неплох. Не хотелось бы, конечно, всех сдавать, но я знаю очень многих футболистов, которые играют в эту игру. В премьер-лиге половина состава сборной России, наверное. Это интересная игра пять на пять, командная. Ты можешь собрать команду друзей, позвать, например, Алана Дзагоева, Георгия Щенникова, Александра Кокорина и дружно провести время вместе.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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aloveku

то-то они на поле кемперят и выжидают, шкерятся и смотрят ))

16:14

П_о_в_а_р

marksan Не тем они увлекаются! Детский сад, однако, когда об этом пишет здоровый мужик-футболист! Раньше сборники другим увлекались и оставались мужиками! ------------------------------- Согласен. Водка вкусней контры.

16:07

SS-1525-Sergey

Пусть в игрушки играют, чем по кальянным, как прежние бегают!

15:57

rustard

я хренею с вас. Как будто все остальные " мужики" придя домой с работы начинают гнуть трубы или таскать бетонные плиты вверх и вниз. На диване сидеть и 1 канал смотреть или просиживать штаны у компа и кукарекать на спортивном сайте - это конечно проявление мужества. Браво!

15:53

Разбанен досрочно

тогда ясно откуда такие успехи. надо солдафону осваивать новые технологии. рубиться в тетрис.

15:47

Непорочный как ТИ

игруны приставочные и ксшные, что угодно только не тренировки...полная моральная убогость

15:46

ЗлобныйЖиртрест

А, ну понятно тогда, почему мы ТАКОЕ видим на поле. Поиграйте уже в футбол.

15:34

Gordon

Это многое объясняет :)

15:32

14BrGRU

потому что дети еще, им можно.

15:31

marksan

Не могу себе представить Васю Березуцкого или Игоря Акинфеева за подобным времяпровождением! Шатов наверно холостой?

15:30

marksan

spetrov___ Привет! Увлечение футболом? Эта сейчас их работа! Основная и на всю жизнь! Другую они не потянут. А они в игрушки играют...

15:28

marksan

Не тем они увлекаются! Детский сад, однако, когда об этом пишет здоровый мужик-футболист! Раньше сборники другим увлекались и оставались мужиками!

15:26

spetrov

Вам бы еще футболом увлечься, парни. :)

15:20