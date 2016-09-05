Олег Шатов: "Главное, что я постоянно играю в "Зените" и стабильно получаю вызов в сборную"

Полузащитник сборной России Олег Шатов в преддверии контрольного матча с Ганой подчеркнул, что ему приятно работать с новым главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Хавбек выразил удовлетворение постоянной игровой практикой в "Зените", а также регулярными вызовами в сборную.

– У вас и в сборной, и в клубе новый тренер. Наверное, вам очень интересно сейчас?

– Это футбол, никто не застрахован от отставки. Тренер всегда сидит на пороховой бочке. Мне приятно работать с Черчесовым. Главное, что я постоянно играю в "Зените" и стабильно получаю вызов в сборную. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)