Олег Романцев: "В чемпионат мира нужно входить с уверенностью, что чего-то стоишь"

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев по итогам товарищеского матча против сборной Кореи (4:2) высказал мнение, что "чем ближе старт чемпионата мира, тем мощнее и авторитетнее должен быть оппонент". Специалист подчеркнул, что связка нападающий Александр Кокорин – Федор Смолов выглядела обещающе.

– Будучи у руля сборной, вы предпочитали для спаррингов соперников посильнее или, напротив, тех, с кем легко играть?

– Честно говоря, выбирать особо не приходилось – не тот рейтинг. Но я всегда считал, что чем ближе старт чемпионата, тем мощнее и авторитетнее должен быть оппонент. Только с таким можно по настоящему проверить возможности тех, с кем вступаешь в турнир. Так в 2002-м мы встречались в Париже с французами. А кто у нас в программе подготовки следующий?

– Во вторник Иран в Казани. А потом планируются Испания, Бразилия, Италия или Франция.

– Серьезная компания! Что ж, тем интереснее и ребятам, и болельщикам.

– Насколько важны результаты контрольных матчей? Ведь некоторые считают, что в подобных встречах главное обкатать состав, нащупать связи. А все остальное покажет чемпионат мира.

– Но в него надо войти с уверенность, что ты чего-то стоишь. А это состояние рождают только победы. Задачу добиться их и надо ставить перед каждой игрой независимо от статуса соперника. По крайней мере, я со своими командами поступал именно так. Надеюсь, что Черчесов от этого не отступит.

– Какое впечатление оставила против Кореи сборная вашего ученика?

– Прежде всего, отметил бы у всех без исключения жажду борьбы и колоссальный настрой, чего не просматривалось на Евро-2016. Обещающе выглядела новая связка форвардов Смолов – Кокорин одинаково активная и впереди, и в обороне. Возможно, целостной, яркой игры на протяжении всех 90 минут показать пока не получается. Но то, что ее поиск идет в правильном направлении – вне сомнения. Уверен, эта сборная еще прибавит. (Александр ЛЬВОВ)

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