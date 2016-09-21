Олег Романцев: "Слуцкий поступил правильно, уйдя в отставку после чемпионата Европы"

Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев во время пресс-конференции в "Интерфаксе" выразил уверенность в том, что бывший главный тренер национальной команды Леонид Слуцкий поступил правильно, уйдя в отставку после выступления на чемпионате Европы-2016, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.
Он сомневается, что специалист виноват в том, что на данный момент сорная России находится на 38-й строчке в рейтинге ФИФА.
- Господин Слуцкий поступил мудро, уйдя в отставку с поста главного тренера сборной России, - сказал Романцев. - Но один ли он виноват в том, что мы на 38-м месте в рейтинге ФИФА?
Многочлен
Конечно, мудро. Многоходовочка. Он ещё до начала турнира всё знал. Порешали с поняшным хозяином в кабинетике, а с уровнем наших игроков, и стараться особо не пришлось. Он просто не мешал им сливаться, изображая из себя упёртого Капелло, с неработающими, но всё равно юзающимися схемами.
13:52
Излучение Промкооперации и Пищев
Опять вылез "експерт" червячно-бутылочный... Сколько уже можно пихать везде этого самовлюбленного банального идола??
12:57