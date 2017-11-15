00:20 | Футбол — Сборная России

Олег Романцев: "Ничья с Испанией - в нашу пользу"

Олег РОМАНЦЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Олег РОМАНЦЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев лестно оценил игру национальной команды во встрече с Испанией. Матч в Санкт-Петербурге завершился вничью – 3:3.
 
Вторник. Санкт-Петербург. Россия - Испания - 3:3. 41-я минута. Первый гол Федора СМОЛОВА.3:3! Россия - Испания. Голы матча

– Ну что, после матча с испанцами можно смело сказать – работа над ошибками Черчесовым проведена хорошо, – заметил Романцев. – Это тот самый случай, когда про ничью можно сказать – она была в нашу пользу. Мы не тянули с выходом из обороны, постоянно стремились обострять игру, с первых и до последних минут прессинговали. Удачен оказался и выбор исполнителей: (Алексей) Миранчук и Дзагоев сделали игру осмысленной и основанной на коротком и среднем пасе. Сзади, в центральной зоне, их подпирали Глушаков с Кузяевым, а Смолов занял место на острие и отблагодарил за это двумя забитыми голами.

Хорош был Жирков, который очень помог атаке. А на другом фланге хозяйничал Смольников. Весь этот механизм работал в нужном ритме, который пару раз непонятно по какому поводу останавливал итальянский арбитр Джанлука Рокки. Вот в целом набросок игры нашей команды, которой противостояла одна из самых титулованных в мире сборных.

Что касается испанцев, то они были верны себе – сами играли и другим давали. Согласен с комментировавшим эту встречу Валерием Карпиным, сказавшим, что матч с Испанией был самым оптимистичным в обойме контрольных встреч сборной России. (Александр ЛЬВОВ)

Россия - Испания

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Физзрук

бездарный тренер.

00:46

Дядька

Ничья в пользу плаксы и его друзей.

00:32