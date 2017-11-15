Олег Романцев: "Непонятно, как Джикия и Васин дали Альбе свободно пробить головой"

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев перед товарищеским матчем против Испании (3:3) рассказал о том, что состав ему больше понравился, чем в игре против Аргентины (0:1). В "старте" Станислав Черчесов выпустил Алана Дзагоева и Алексея Миранчука.

– Вот эта компания мне больше нравится, – сразу же заявил Олег Иванович. – Жирков со Смольниковым могут качественно атаку на флангах поддержать, а Дзагоев иАлексей Миранчук знают толк в комбинационной игре. Да и Смолов, наконец, на своей позиции оказался. Так что, надеюсь, сыграем повеселей, чем с Аргентиной.

Просто непонятно, как же Джикия и Васин в центре штрафной дали испанцу свободно пробить головой. И мяч долго с фланга летел, и ситуация просчитывалась. Да и Жорди Альба не из гигантов. Лишний пример тому, что такие ошибки испанцы не прощают. (Александр ЛЬВОВ)

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