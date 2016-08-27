Олег Романцев: "Многие футболисты не заслуживают права считаться игроками национальной сборной"

Экс-наставник сборной России Олег Романцев подчеркнул, что Станислав Черчесов принялся обновлять состав национальной команды исходя из результатов чемпионата Европы-2016. По мнению Романцева, многие футболисты не заслуживают находится в сбороной страны.

– Хочу вас спросить про сборную. Новый главный тренер Станислав Черчесов радикально поменял состав по сравнению с тем, что выступал на Euro-2016, – вызвано аж 14 новых людей. Как относитесь к столь резким изменениям?

– Логика железная: Черчесов исходит из результата, показанного на чемпионате Европы. Многие футболисты, на мой взгляд, просто не заслуживают права считаться игроками национальной сборной. По мнению Черчесова, в стране есть спортсмены не хуже либо более перспективные в плане подготовки к чемпионату мира. Конечно же, после провала на Euro нужно что-то менять.

– Вы были возмущены поведением Мамаева и Кокорина, как и многие болельщики сборной?

– Нет, не был. Какое я имею отношение к этому делу? Кто-то платит огромные деньги, кто-то их расходует. Другой вопрос, они не имели права трогать российский флаг и гимн. Вот за это стыдно. Все остальное – их личное дело.

(Дмитрий СИМОНОВ)