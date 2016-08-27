Олег Романцев: "Кокорин из тех, кто будет вечно перспективным"

Экс-наставник сборной России Олег Романцев выразил мнение, что руководители российского футбола не сделали никаких выводов из результатов Euro-2016. Затронув тему нашумевшего скандала вокруг Павла Мамаева и Александра Кокорина, Романцев подчеркнул, что из Кокорина так и не вырастет настоящая звезда футбола.

– Как думаете, Кокорин еще вернется в сборную? Вам нравится он как футболист?

– Есть таланты, которые из года в год так и остаются вечно перспективными, но так и не начинают играть по-настоящему, не вырастают в звезду. Боюсь, что Кокорин из таких…

– Печально.

– Ну, не дай бог, конечно. Естественно, хочется, чтобы он вырос в большого игрока. Но сколько уже лет мы все считаем, что такие, как он, вот-вот выстрелят. А воз и ныне там.

– Ваше мнение о нашумевшем интервью Леонида Слуцкого по итогам Euro и его громкой фразе?

– Я не читал интервью Слуцкого.

– Леонид Викторович рассказал, что он и несколько футболистов собрались в гостиничном номере и дружно воскликнули: "Мы – г…о".

– Может быть, следовало высказаться не в такой грубой форме. Но Слуцкий действительно отразил суть. Мы все видели по игре, что у сборной ничего не получилось. Для меня, кстати, это стало большой и неприятной неожиданностью. Вроде и тренер у нас был хороший, и команда состояла из тех, кто регулярно играл и входил в число сильнейших. Значит, корни проблем надо искать гораздо глубже. То, что Слуцкий ушел и некоторые футболисты больше не в сборной, – это логично. А вот руководители нашего футбола не сделали никаких выводов… (Дмитрий СИМОНОВ)