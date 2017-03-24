Олег Романцев: "Идет поиск, и пока Черчесов на правильном пути"

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев после поражения от Кот-д'Ивуара (0:2) в контрольном матче отметил, что наставник национальной команды Станислав Черчесов получил пищу для размышлений. По его словам, многие игроки не подходят сборной.

– Идет поиск, и пока Черчесов на правильном пути, – цитирует ТАСС Романцева. – В каждом плохом случае есть что-то хорошее, нужно искать, нужно смотреть, есть время, хоть его и немного. Сегодня тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят. Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной.

Все-таки сомнения у главного тренера были, пойдет ли этот состав или нет, Черчесов хотел на сто процентов убедиться в этом. Думаю, в следующем матче ротации будет больше, там другие игроки пойдут на проверку. В любом случае, этот матч очень информативен для Черчесова, он понял, кто из них кто, и на некоторых уже не будет обращать внимания. У нас достаточно много игроков такого уровня.