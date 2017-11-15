Олег Романцев: "Два обидных пенальти, но команда не сбавила обороты. Это дорогого стоит"

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев после товарищеского матча против Испании (3:3) отметил, что национальная команда хорошо выходила из обороны в атаку. По его словам, Станислав Черчесов разобрал ошибки, которые были допущены в игре против Аргентины (0:1).

– Что понравилось в игре сборной России? – спросил я Романцева.

– Порадовало, что на этот раз мы быстро выходили из обороны и за счет активности Жиркова и Смольникова максимально использовали фланги. Это следствие хорошо проведенной работы над ошибками, допущенными с Аргентиной. А то, что после двух обидных пенальти команда не сбавила обороты и не отступила от своей игры, дорогого стоит. Потому согласен с комментировавшим встречу Валерием Карпиным, который назвал ее самой оптимистичной из всех предыдущих у сборной Черчесова.

– Не сложилось впечатления, что Смолов уже готов присоединиться к Акинфееву и Глушакову, которых после Аргентины назвали лидерами сборной?

– Федор сыграл так, как он умеет и должен играть. Уверен, что летом следующего года мы с вами в этом убедимся. (Александр ЛЬВОВ)