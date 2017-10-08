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20:56 | Футбол — Сборная России

Олег Романцев: "Автоголы корейцев - случайность? Не согласен"


Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев по итогам товарищеского матча против сборной Кореи (4:2) высказал мнение, что в средней линии команды не хватает футболиста, способного исполнить последний пас. Специалист отметил, что роль футболиста, через которого можно строить игру, может взять на себя полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук.

 
Сегодня. Москва. Россия - Корея - 4:2. Александр КОКОРИН и Федор СМОЛОВ.Смолов и Кокорин совместимы. На шлифовку – восемь месяцев

– Не находите, что средней линии не хватает исполнителя с таким последним пасом, каким владели Мостовой, Титов или Широков?

– В первой половине это действительно ощущалось. Но после перерыва, когда вышел Алексей Миранчук, мне показалось, что ему вполне по силам роль футболиста, через которого можно вести игру. И не потому, что он забил гол – парень с головой, не жадный, читает события на поле. Это для сборной находка. Потом, у нас есть еще опытные Глушаков с Дзагоевым, растущий на глазах Головин. Так что выбор здесь есть. Просто нужно точно расставить акценты.

Смолов открыл счет после подачи Самедова с углового. В подобных голах есть доля везения?

– Поскольку в современном футболе больше половины мячей забивают со стандартов, случайными их никак не назовешь. В мое время такого не происходило. Во-первых, мы строже действовали в обороне, во-вторых, тогда игра была более комбинационной. А сейчас многие команды делают ставку на штрафные и угловые, усиленно работая над их отработкой. Что касается гола Смолова, то здесь и навес вышел идеальным, и форвард точно просчитал, как на него откликнуться. В тесноте штрафной это непросто. Класс!

– Зато следующие два мяча точно из разряда случайных.

– Не согласен. Да, в обоих случаях 7-й номер (Ким Чун Ен. – Прим. "СЭ") забивал в свои ворота. Но спровоцировали его на это сначала Кокорин, а затем проникающая атака с участием Жиркова и Смолова. Так что все закономерно: ты давишь – соперник ошибается.

– Какое впечатление произвели на вас дебюты Мариу Фернандеса, Рауша, Антона Миранчука и Заболотного?

– С учетом перестройки обороны, приход Фернандеса напрашивался. Что касается Рауша, то я его просто не знаю. Но он, как и Заболотный, играли старательно и пытались себя проявить. Хотя отведенное им время много шансов для этого не давало. Антон Миранчук обедни не портил, но выглядел несколько скованным – дебют все-таки.

– Голы корейцев – следствие того, что победа была уже у нас в руках?

– В какой-то мере. Если это так, то следует напомнить всем без исключения футболистам, что они выходят на поле не только забивать, но и не пропускать. Хотя как-то неловко говорить прописные истины игрокам сборной. Неприятным оказался четвертый гол, забитый после прострела 11-го номера (Чи Дон Вон. – Прим. "СЭ") справа. Здесь, по-моему, Фернандес, не успел вовремя выйти из обороны, что бы оставить соперника в положении "вне игры". Нечто похожее мы видели и на Кубке конфедераций. Чем не повод для размышлений? (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Романцева

Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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