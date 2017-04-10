Олег Корнаухов: "Думаю, Черчесов уже вряд ли рассчитывает на Игнашевича в сборной"

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов выразил надежду на то, что Сергей Игнашевич останется в команде и на следующий сезон. Контракт 37-летнего футболиста с армейцами истекает предстоящим летом.

– Игнашевич в прошлом туре установил рекорд по количеству игр в чемпионате России – 457. Роман Широков пожелал ему доиграть до отметки в 500 матчей. Реально?

– Снимаю шляпу перед Серегой. Мало кому удается в 37 лет держать себя в такой форме. Но с каждым годом ему сложнее. Нападающие в современном футболе как на подбор – быстрые, взрывные...

– У Игнашевича контракт до конца сезона. Есть уверенность, что он продолжит карьеру в ЦСКА?

– Надеюсь, Серега останется. Да, конкуренция в обороне возросла, и уже не всегда он выходит в основе. Особенно тяжело выдерживать нагрузку, когда ЦСКА проводит два матча в неделю. Но, даже не играя, Игнашевич принесет огромную пользу. И на тренировке, и в раздевалке. Как в свое время Рахимич. У Сереги колоссальный авторитет, он суперпрофессионал, трудоголик. Молодым будет, чему поучиться.

– Анатолий Бышовец полагает, что Черчесову не надо возвращать в сборную ни Игнашевича, ни Березуцкого. Согласны?

– Мне кажется, Станислав Саламович уже вряд ли рассчитывает на Игнашевича. А вот Васе Березуцкому альтернативы в центре обороны я не вижу. Если не возникнет проблем со здоровьем, он должен вернуться в сборную перед Кубком конфедераций. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Олега Корнаухова