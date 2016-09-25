03:36 25 сентября | ФУТБОЛ — Сборная России

Олег Корнаухов: "Честно говоря, без восторга отношусь к натурализации"

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Суббота. Москва. ЦСКА - "Краснодар" - 1:1. Сергей ИГНАШЕВИЧ (слева) в борьбе с игроком грозненцев.Олег Корнаухов: "Березуцкого и Игнашевича подвела несогласованность"

Бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА, а ныне тренер армейской футбольной школы Олег Корнаухов в интервью "СЭ" признался, что не является сторонником натурализации. При этом он отметил, что сменившие гражданство Мариу Фернандес и Жоаузинью способны усилить сборную России.

– Российский паспорт есть не только у Мариу Фернандеса, которого уже приглашал Станислав Черчесов, но и у Жоаузинью. Он-то нашей сборной нужен?

– Честно говоря, без восторга отношусь к натурализации. Но Мариу Фернандес и Жоаузинью – хорошие игроки, способные помочь. В их мастерстве у меня сомнений нет. Если в каждом матче будут выкладываться на сто процентов, и болельщики примут этих ребят, – почему бы не пригласить? (Александр КРУЖКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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negativ1271

А я за....сегодня смотрел минифутбол где наши обыграли Испанцев...и там всю погоду сделал Ромулу и вратарь и они натурализованные как раз....ну если нет у нас футболистов , а так хочется болеть и не краснеть за сборную....да пусть хоть манголы с пигмеями играют лишь бы результат был....

03:53 25 сентября

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