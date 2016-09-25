Олег Корнаухов: "Честно говоря, без восторга отношусь к натурализации"

Бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА, а ныне тренер армейской футбольной школы Олег Корнаухов в интервью "СЭ" признался, что не является сторонником натурализации. При этом он отметил, что сменившие гражданство Мариу Фернандес и Жоаузинью способны усилить сборную России.

– Российский паспорт есть не только у Мариу Фернандеса, которого уже приглашал Станислав Черчесов, но и у Жоаузинью. Он-то нашей сборной нужен?

– Честно говоря, без восторга отношусь к натурализации. Но Мариу Фернандес и Жоаузинью – хорошие игроки, способные помочь. В их мастерстве у меня сомнений нет. Если в каждом матче будут выкладываться на сто процентов, и болельщики примут этих ребят, – почему бы не пригласить? (Александр КРУЖКОВ)