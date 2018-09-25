11:41 | Футбол — Сборная России

Около 5 тысяч билетов на матч Россия - Турция в Сочи реализовано за один день

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Около 5 тысяч билетов на матч Лиги наций в Сочи между сборными России и Турции уже реализовано. Продажа билетов стартовала в понедельник. Об этом сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.

Матч Россия - Турция пройдет 14 октября на сочинском стадионе "Фишт". В настоящее время в продаже имеются билеты стоимостью от 500 до 1400 рублей. Вместимость арены составляет 44 287 зрителей.

- Продажа билетов на матч Россия - Турция только вчера стартовала. Можно сказать, что за 12-15 часов продано порядка 5 тысяч билетов, - цитирует ТАСС Карповича.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5601223

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