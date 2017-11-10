Около 3 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечат порядок во время матча Россия – Аргентина

Около трех тысяч сотрудников Росгвардии обеспечат общественный порядок на товарищеском матче сборных России и Аргентины. Данная встреча состоится на "Лужники" 11 ноября, начало игры – в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

– В Москве около 3 тысяч военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, соединения по охране общественного порядка Центрального округа Росгвардии и сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве во взаимодействии со столичной полицией примут участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в ходе проведения товарищеского матча между сборной России и сборной Аргентины, – приводит ТАСС слова представителя ведомства. – Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечат правопорядок по периметру стадиона и вблизи ближайших станций метрополитена, в парных патрулях и направляющих коридорах. Перед началом мероприятия стадион и прилегающие к нему объекты проверят кинологи со служебными собаками.

Ранее сообщалось, что на матч продано около 74 тысяч билетов. Часть из них была роздана детским школам и региональным федерациям союза. На этой встрече вместимость стадиона "Лужники" составит около 78 тыс. зрителей.