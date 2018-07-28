Около 20 тысяч зрителей собралось на концерте "Россия в моем сердце" в Москве

Праздничный концерт "Россия в моем сердце", посвященный спортивным успехам отечественных спортсменов в 2018 году, проходит на Манежной площади в Москве. Несмотря на ухудшившуюся к вечеру погоду, поприветствовать героев спорта в центре российской столицы, по данным организаторов, собралось около 20 тысяч зрителей, сообщает ТАСС.

В числе участников праздничного мероприятия победители и призеры зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, члены сборных команд по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, фристайлу, конькобежному и лыжному спорту, а также игроки сборной России по футболу, сумевшие дойти до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.

Сцена на Манежной площади выполнена в дизайне футбольного поля, на ней установлены трибуны для гостей в цветах российского триколора.