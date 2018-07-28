"Огромная честь". Два поста Дзюбы и Смолова после визита в Кремль

Нападающие сборной России Артем Дзюба и Федор Смолов признались, что счастливы получить звания заслуженных мастеров спорта. Сегодня президент России Владимир Путин принимал национальную команду в Кремле.
- Огромная честь - написал Дзюба в Инстаграме.
- Президент и ЗМС, - написал Смолов Инстаграме.
Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). Дзюба принял участие в 5 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Смолов провел 5 игр и не отметился результативными действиями.