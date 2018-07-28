"Огромная честь". Два поста Дзюбы и Смолова после визита в Кремль

Нападающие сборной России Артем Дзюба и Федор Смолов признались, что счастливы получить звания заслуженных мастеров спорта. Сегодня президент России Владимир Путин принимал национальную команду в Кремле.

- Огромная честь - написал Дзюба в Инстаграме.

Огромная честь🔝🦁 Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 28 Июл 2018 в 10:41 PDT

- Президент и ЗМС, - написал Смолов Инстаграме.

Президент и ЗМС🇷🇺⚽️🤘🏼 Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 28 Июл 2018 в 8:29 PDT

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). Дзюба принял участие в 5 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Смолов провел 5 игр и не отметился результативными действиями.