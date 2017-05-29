Офицер безопасности РФС подчеркнул, что пребывание сборной России в Австрии не вызывает беспокойства

Старший офицер безопасности сборной России Дмитрий Виноградов подчеркнул, что власти Нойштифта, в котором сборная России готовится к Кубку конфедераций, заверили Российский футбольный союз (РФС) в полной безопасности команды. По его словам, сомневаться в этом пока нет причин. Напомним, что сбор национальной команды в Австрии начался 25 мая, а закончится 3 июня.

– Прежде всего, когда организуют сбор национальной команды, представитель тренерского штаба заранее приезжает на место, где узнает все подробности, в том числе условия безопасности, – приводит ТАСС слова Виноградова. – Мы неоднократно встречались с представителями местной власти, которые нас заверили, что здесь все будет безопасно, спокойно и нам будут созданы лучшие условия для тренировочного сбора, и у меня нет причин им не доверять. Сейчас ничего беспокойства не вызывает. Спасибо местным властям. Все проходит к этому моменту хорошо.

Зачем здесь эскорт? Наверняка вы видели полицейских, которые приезжают к нам. В целом, не принято рассказывать о том, какие меры принимаются на сборе, пока он еще идет, об этом можно будет говорить позже. Но, повторюсь, нас заверили, что все будет тихо и спокойно, и пока сомнений нет.

Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня – она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

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