20:15 | Футбол — Сборная России

"Обнимаем каждого болельщика". Сборная России и Международный день объятий

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Официальный Твиттер сборной России поздравил болельщиков с Международным днем объятий.

Напомним, что День объятий отмечается по всему миру 21 января. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей.

– Сегодня Международный день объятий! Обнимаем каждого нашего болельщика! – подписала сборная России фотографии в Твиттере.

 

 

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