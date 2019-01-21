"Обнимаем каждого болельщика". Сборная России и Международный день объятий

Официальный Твиттер сборной России поздравил болельщиков с Международным днем объятий.

Напомним, что День объятий отмечается по всему миру 21 января. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей.

– Сегодня Международный день объятий! Обнимаем каждого нашего болельщика! – подписала сборная России фотографии в Твиттере.