"Обнимаем каждого болельщика". Сборная России и Международный день объятий

Официальный Твиттер сборной России поздравил болельщиков с Международным днем объятий.
Напомним, что День объятий отмечается по всему миру 21 января. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей.
– Сегодня Международный день объятий! Обнимаем каждого нашего болельщика! – подписала сборная России фотографии в Твиттере.
Сегодня Международный день объятий!– Сборная России (@TeamRussia) 21 января 2019 г.
Обнимаем каждого нашего болельщика! 🤗 pic.twitter.com/XX83lZw8sL
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