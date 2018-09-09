16:40 | Футбол — Сборная России

Нойштедтер рад вернуться в сборную

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  1. Защитник сборной России Роман Нойштедтер в своем Твиттере сообщил, что рад вернуться в национальную команду. Футболист не участвовал на чемпионате мира в России, но был включен в заявку на матч Лиги наций с Турцией и контрольную игру с Чехией.

В матче Лиги наций против Турции футболист провел на поле все 90 минут. В понедельник, 10 сентября, Россия сыграет против Чехии в товарищеском матче. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00.

- Было здорово вернуться, - написал Нойштедтер в Твиттере.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
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