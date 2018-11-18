18:25 | Футбол — Сборная России

Нойштедтер назвал главного заводилу в сборной России

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Защитник сборной России Роман Нойштедтер заявил, что нападающий Артем Дзюба является главным заводилой в команде. В свободное время 30-летний футболист смотрит сериалы и читает книги.

– Нападающий Артем Дзюба – главный заводила в сборной России, – приводит слова Нойштедтера официальная страница РФС Вконтакте. – Пока форвард отсутствовал, то некому было его заменить. Что я делаю в свободное время? Смотрю сериалы и читаю. Иногда гуляю с другими игроками. Могу посоветовать к просмотру сериал "Побег".

Швеция – Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).

Швеция - Россия

 

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