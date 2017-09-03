Нойштедтер и Рауш спели гимн России перед матчем с "Динамо"

Футболисты сборной России Роман Нойштедтер и Константин Рауш спели гимн РФ перед товарищеской игрой с "Динамо". Отметим, что не все футболисты, которые появятся на поле с первых минут, исполняли гимн. Для Рауша, выступающего за "Кельн", эта встреча и вовсе стала дебютной в составе национальной команды.

Трансляция матча Россия – "Динамо"