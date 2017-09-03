Нойштедтер и Рауш спели гимн России перед матчем с "Динамо"

Футболисты сборной России Роман Нойштедтер и Константин Рауш спели гимн РФ перед товарищеской игрой с "Динамо". Отметим, что не все футболисты, которые появятся на поле с первых минут, исполняли гимн. Для Рауша, выступающего за "Кельн", эта встреча и вовсе стала дебютной в составе национальной команды.
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Да,неужели???? И что пели ЭТИ два бундес--соловья??? ""Дойчланд зольдатен, унтер--офицерен""???
17:45
serzheo
Этим гастрам еще бабла накинь, они и цыганочку с выходом сбацают.
17:41
DmitrSPb
немцы?
17:36