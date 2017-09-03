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17:32 | Футбол — Сборная России

Нойштедтер и Рауш спели гимн России перед матчем с "Динамо"

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Футболисты сборной России Роман Нойштедтер и Константин Рауш спели гимн РФ перед товарищеской игрой с "Динамо". Отметим, что не все футболисты, которые появятся на поле с первых минут, исполняли гимн. Для Рауша, выступающего за "Кельн", эта встреча и вовсе стала дебютной в составе национальной команды.

Трансляция матча Россия – "Динамо"

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Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Да,неужели???? И что пели ЭТИ два бундес--соловья??? ""Дойчланд зольдатен, унтер--офицерен""???

17:45

serzheo

Этим гастрам еще бабла накинь, они и цыганочку с выходом сбацают.

17:41

DmitrSPb

немцы?

17:36