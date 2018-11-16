Нойер - об игре с Россией: "Победа имеет большое значение для нас"

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер после победы в товарищеском матче над Россией (3:0) подчеркнул важность достигнутого результата. Он также добавил, что команда показала отличную игру в первом тайме.

- Победа имеет очень большое значение для нас, - приводит пресс-служба немецкой федерации слова Нойера. - Мы хотим хорошо закончить плохой год и выиграть последние матчи. Это было хорошее начало. Мы пытаемся показать такую же хорошую игру против Голландии на протяжении всех 90 минут, что была сегодня в первом тайме. У нас есть много хороших игроков с большим потенциалом, которые демонстрируют, что умеют.

Все три мяча немцы забили в первом тайме – отличились Лерой Сане, Никлас Зюле и Серж Гнабри.

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