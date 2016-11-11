18:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Новая форма сборной России.
Презентация в прямом эфире

Презентация новой формы сборной. Фото Александр ВИЛЬФ, РИА "Новости"
Презентация новой формы сборной. Фото Александр ВИЛЬФ, РИА "Новости"
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В Москве проходит презентация формы сборной России для Кубка конфедераций-2017. Предлагаем прямую видеотрансляцию мероприятия.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. В турнире примут участие сборные России, Германии, Португалии, Чили, Австралии, Мексики, Новой Зеландии и команда страны-обладательницы Кубка Африки, которая определится в начале следующего года.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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конь беспедальный

Не хватает только пиджаков с застёжкой на спине и БЕЛЫХ бутс с картонными подошвами.

19:27

pravda1979

Интересно, какая будет посещаемость матча сборных Австралии и Новой Зеландии? Если им конечно будет суждено встретиться в очном поединке. Теперь можно только сожалеть, что в финале Евро-2016 Португалия была сильнее Франции. И что сборная Чили по пенальти переиграла в главном матче кубка Америки команду Месси. Все таки тогда афиша была бы совсем другая.

19:20

Andrewxyz

Еще идея. На груди большими буквами написать WE ARE THE BEST. Чтобы соперник знал с кем имеет дело

19:05

Andrewxyz

Полностью белую форму надо. Только вышел на поле соперник сразу понимает, что сдаются)))

19:04

Russian Hippie

Рад за ребят. В хорошей форме и бегать лучше и играть веселей!

19:03

crazysun78

а зачем им новая форма?????????? они и в старой вчера неплохо смотрелись.... лучше премию увеличьте... ))

19:02

shpasic

а Забивака с Красавой будут?

18:59

Фуля

Задолбали показухой. Что лучше от этого играть будут? Лучше бы новую игру показали.

18:57

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