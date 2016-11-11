В Москве проходит презентация формы сборной России для Кубка конфедераций-2017. Предлагаем прямую видеотрансляцию мероприятия.
Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. В турнире примут участие сборные России, Германии, Португалии, Чили, Австралии, Мексики, Новой Зеландии и команда страны-обладательницы Кубка Африки, которая определится в начале следующего года.
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конь беспедальный
Не хватает только пиджаков с застёжкой на спине и БЕЛЫХ бутс с картонными подошвами.
19:27
pravda1979
Интересно, какая будет посещаемость матча сборных Австралии и Новой Зеландии? Если им конечно будет суждено встретиться в очном поединке. Теперь можно только сожалеть, что в финале Евро-2016 Португалия была сильнее Франции. И что сборная Чили по пенальти переиграла в главном матче кубка Америки команду Месси. Все таки тогда афиша была бы совсем другая.
19:20
Andrewxyz
Еще идея. На груди большими буквами написать WE ARE THE BEST. Чтобы соперник знал с кем имеет дело
19:05
Andrewxyz
Полностью белую форму надо. Только вышел на поле соперник сразу понимает, что сдаются)))
19:04
Russian Hippie
Рад за ребят. В хорошей форме и бегать лучше и играть веселей!
19:03
crazysun78
а зачем им новая форма?????????? они и в старой вчера неплохо смотрелись.... лучше премию увеличьте... ))
19:02
shpasic
а Забивака с Красавой будут?
18:59
Фуля
Задолбали показухой. Что лучше от этого играть будут? Лучше бы новую игру показали.
18:57