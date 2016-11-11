В Москве проходит презентация формы сборной России для Кубка конфедераций-2017. Предлагаем прямую видеотрансляцию мероприятия.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. В турнире примут участие сборные России, Германии, Португалии, Чили, Австралии, Мексики, Новой Зеландии и команда страны-обладательницы Кубка Африки, которая определится в начале следующего года.

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