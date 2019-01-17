"Новатэк" останется генеральным партнером сборных России в случае избрания Дюкова президентом РФС

В случае избрания Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза, ПАО "Новатэк" останется генеральным спонсором сборных России по футболу, сообщает ТАСС.

- Считаю, что кандидатура Александра Дюкова на пост руководителя РФС сегодня является оптимальной для всего российского футбола, - сказал директор департамента развития коммуникаций компании Денис Соловьев. - Уверен, с его приходом многое изменится в лучшую сторону. В случае избрания Александра Дюкова президентом РФС "Новатэк" останется генеральным партнером сборных России по футболу.

"Новатэк" является генеральным партнером российских национальных команд с 2015 года. Выборы президента Российского футбольного союза пройдут 22 февраля.