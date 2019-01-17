18:08 | Футбол — Сборная России

"Новатэк" останется генеральным партнером сборных России в случае избрания Дюкова президентом РФС

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В случае избрания Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза, ПАО "Новатэк" останется генеральным спонсором сборных России по футболу, сообщает ТАСС.

Считаю, что кандидатура Александра Дюкова на пост руководителя РФС сегодня является оптимальной для всего российского футбола, - сказал директор департамента развития коммуникаций компании Денис Соловьев. - Уверен, с его приходом многое изменится в лучшую сторону. В случае избрания Александра Дюкова президентом РФС "Новатэк" останется генеральным партнером сборных России по футболу.

"Новатэк" является генеральным партнером российских национальных команд с 2015 года. Выборы президента Российского футбольного союза пройдут 22 февраля. 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6011277

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