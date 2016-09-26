Николай Писарев: "У молодежной сборной нет турнирной мотивации, но настрой игроков будет серьезным"

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев подчеркнул, что игроки должны понимать ответственность выступления за национальную команду. По его словам, это и стало причиной вызова футболистов для участия в турнире, в котором сборная уже потеряла шансы на выход из группы.

- Впереди у молодежной сборной две непростые игры - в Германии и дома с Финляндией, - приводит пресс-служба РФС слова Писарева. - Будем серьезно к ним готовиться. Турнирной мотивации у команды нет - на чемпионат Европы 2017 года сборная не поедет. Но футболисты должны понимать, что выходить на поле в майке сборной - это значит защищать честь страны. Поэтому настрой у ребят будет самый серьезный.

Что касается состава, то вновь в национальную сборную получили приглашения Миранчук и Зобнин. Вместе с тем, по сравнению с сентябрьскими матчами к нам добавился Головин, принимавший участие в Euro-2016 во Франции. Уже 4 октября мы отправимся в Германию, где нам обещали хорошие условия для подготовки к первой игре. А перед матчем с Финляндией у нас запланированы две тренировки в Новогорске и Химках.

Митрюшкин, Головин и Корян вызваны в состав молодежной сборной