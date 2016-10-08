Николай Писарев: "Нечасто увидишь, как Германия тянет время на своем поле"

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев после матча отборочного турнира Euro-2017 против Германии (3:4) отметил своих футболистов, которые показали хорошую игру, несмотря на поражение. По словам наставника, команде не хватило нескольких игроков в составе.

- Мы встречались в гостях с мотивированным соперником, которому очень нужна была победа, - приводит официальный сайт РФС слова Писарева. - Наша команда здорово начала игру, создала три момента. Немцы этого не ожидали, но потом сумели перестроиться. У Германии в составе собраны индивидуально сильные футболисты, особенно в линии атаки, и это сказалось на исходе поединка.

Наших ребят трудно в чем-то упрекнуть, но все равно надо еще раз посмотреть игру с Германией, проанализировать все моменты. Четыре пропущенных гола – многовато. Тем не менее, игра получилась хорошей. Несмотря на итоговый результат, мы можем записать ее себе в актив. Конечно, проигрывать неприятно, пускай, даже Германии. У нас были хорошие шансы вырвать ничью в концовке встречи. Тем не менее, наши ребята получили отличный опыт, не каждый день играешь с соперниками такого уровня в официальных матчах. Важный момент - в сегодняшнем матче сыграли шестеро футболистов, которые подходят по возрасту в молодежную сборную следующего.

Стоит добавить также, что сегодня у нас не набралось полной заявки на матч – из-за травм мы недосчитались сразу шести футболистов в молодежной сборной. Это стало серьезной проблемой для нас. Зато оставшиеся ребята – молодцы. Несмотря на отсутствие как таковой турнирной мотивации, они нашли в себе силы, проявили характер. Понравилось, что наши футболисты до последнего старались отыграться, оказывали давление на ворота соперника. Нечасто увидишь, как Германия тянет время на своем поле. К примеру, уход Сане на замену занял пару минут.