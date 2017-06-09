Никита Симонян: "Жест сборной России в сторону Зобнина говорит о том, что у нас есть коллектив"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян уверен, что сборная России может занести себе в актив результат контрольного матча с Чили (1:1). По его словам, ничья, учитывая количество травмированных игроков, не может не радовать.

- Уже нет такого страшного ощущения, что наш футбол находится где-то внизу? - вопрос Симоняну.

- Нельзя не учитывать тот фактор, что травмированы Зобнин, Фернандес, Дзагоев, Дзюба. Это уже четыре игрока. Не мало. То, что наши защитники, которые заменили таких столпов, как Березуцкие и Игнашевич, пропустили всего один мяч - это можно занести в актив. Тем более, что у нас забил игрок обороны. Васин, конечно, прибавляет. Поэтому результат не может не удовлетворять всех нас.

- Как оцениваете жест наших футболистов в сторону Зобнина, когда они вышли на построение с майками, на которых были слова в поддержку Романа?

- Это говорит о том, что есть коллектив. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили. Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).