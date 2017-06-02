Никита Симонян: "Я бы предложил сборной Симоняна в возрасте 30 лет"

Олимпийский чемпион-1956, бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян поддержал Артема Дзюбу, который пропустит Кубок конфедераций-2017. Он отметил, что игроку необходимо залечить колено и быть здоровым к чемпионату мира-2018.

– Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций. Что делать сборной? – вопрос Симоняну.

– Я бы предложил Никиту Симоняна в возрасте 30 лет. На самом деле, неэтично давать советы главному тренеру сборной России. Черчесов знает, что делать. Конечно, Дзюба – потеря для команды, Артем забивал за клуб и за сборную.

– Сам нападающий сказал, что не хочет занимать чье-то место, потому что не будет готов на все 100 процентов. Мужской поступок?

– Правильно говорит Артем. Он честно сказал об этом тренеру. Лучше пропустить турнир, чем усугубить травму. Впереди чемпионат мира и Дзюба должен быть полностью здоров. Так что решение принято абсолютно верно. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

