Никита Симонян: "Возвращение в сборную Игнашевича и Березуцких – неплохая идея. Главное, чтобы были в форме к ЧМ"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян выразил мнение, что возвращение в сборную защитников ЦСКА Сергея Игнашевича и братьев Василия и Алексея Березуцких является неплохой идеей. Также он добавил, что "Спартаку" придется тяжело без основного защитника Георгии Джикии в случае, если серьезная травма подтвердится.

В четверг Джикия получил травму в товарищеском матче против "Шанхай Шанган". По словам руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, у игрока подозрение на повреждение крестообразных связок.

– Очень неприятная новость, – сказал Симонян о травме Джикии. – Дай Бог, чтобы обошлось. Если правда кресты, то он может и чемпионат мира пропустить.

– Кем можно заменить Джикию в сборной?

– Уверен, что Станислав Саламович (Черчесов) сможет найти правильное решение.

– Есть мнение, что стоит попросить вернутся в сборную Игнашевича и братьев Березуцких.

– Это неплохая идея. Но тут главное, в каком состоянии они будут находится перед чемпионатом мира. И возраст тут не имеет значение. Кто-то завершает карьеру в 28-30 лет, а кто-то играет до 50-и. В ЦСКА сейчас нет замены Березуцким и Игнашевичу. И домашний мундиаль станет для них последним крупным турниром. А может, за эти полгода сверкнет какая-нибудь новая звезда.

А травма Джикии – беда для "Спартака". Команде ведь играть еще с "Атлетико" в Лиге Европы, в чемпионате много встреч. Будем надеется, что все обойдется. (Павел ГУРЕВИЧ)