Никита Симонян: "В свое время играл с Индией в 50-градусную жару и забил два гола"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал, чем ему запомнились матчи против Индии в 50-е годы прошлого века. Ранее в СМИ появилась информация, что осенью этого года сборная России может провести товарищеский матч с Индией.

- В свое время мы с ними играли в 50-градусную жару, - цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - По обоюдной договоренности из-за пекла, чтобы не жарить людей, решили провести два тайма не по 45 минут, а по 30. Я провел три игры, забил два мяча, которые не попали в мой личный зачет голов за сборную СССР, так как, сокращая время матчей, был тем самым нарушен регламент. Это был 1955 год. По уровню индийцы нам уступали, но с тех пор они, наверное, добились прогресса. Правда, сложно сказать, в каком состоянии индийский футбол сейчас.