Никита Симонян: "Тренерский почерк Черчесова заключается в его требовательности"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян после контрольного матча сборных России и Чили (1:1) подчеркнул, что главное - это соблюдение на поле игровой дисциплины и импровизация, которая пойдет на пользу команде. По его словам, национальная команда должна строго играть в обороне.

- Вы видите тренерский почерк Станислава Черчесова? В чем он заключается? - вопрос Черчесову.

- Тренерский почерк кроется в его требовательности. То, что он сам - выдающийся спортсмен, сам прошел это, имеет большие успехи, и в тренерской работе… Вы же знаете, что польская "Легия" под его руководством сделал дубль в своем чемпионате. (Выиграла золоте медали и Кубок Польши. - Прим. "СЭ"). И то, что Черчесов требует от футболистов полной самоотдачи и игровой дисциплины - само собой разумеется. Главное, чтобы футболисты соблюдали игровую дисциплину и импровизировали на пользу команде.

- Пока наша сборная больше действует от обороны. Вам не кажется, что она играет очень осторожно?

- И надо играть осторожно в обороне. А вы считаете, что нужно распахнуть ворота? Строгость игры в защите необходима. Я ведь был форвардом, но когда стал тренером, начинал от обороны. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили. Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).